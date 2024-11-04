Когда и как Волгограду будет возвращено название Сталинград

Коммунисты партбилетов не рвали и Верховный Совет из танковых орудий не расстреливали.

Владимир Петров

И рвали, и в войну закапывали... Партия и её питомцы, носители её идей, её коллективного разума всё это творили со страной, руководствуясь чудотворным учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина...