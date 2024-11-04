Политнавигатор Волгограду должно быть возвращено название Сталинград, заявила журналистам член Общественной палаты России Екатерина Мизулина во время визита в город.
Когда и как Волгограду будет возвращено название Сталинград
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Берлизов
Коммунисты партбилетов не рвали и Верховный Совет из танковых орудий не расстреливали.
Ответить
20 мин.
Владимир Петров
И рвали, и в войну закапывали... Партия и её питомцы, носители её идей, её коллективного разума всё это творили со страной, руководствуясь чудотворным учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина...
Ответить
12 мин.
Владимир Петров
Теперь придуркам захочется вернуть и название Ленинград. Жду восторгов.
Ответить
11 мин.
Свежие комментарии