ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    Интересно, кого это автор подразумевает под словом "мы", народ не завозит.«Осточертевшие ру...
  • Sobering
    "Киев за три дня"...
  • Владимир Петров
    Теперь придуркам захочется вернуть и название Ленинград. Жду восторгов.Когда и как Волго...

Когда и как Волгограду будет возвращено название Сталинград

Когда и как Волгограду будет возвращено название Сталинград

Политнавигатор Волгограду должно быть возвращено название Сталинград, заявила журналистам член Общественной палаты России Екатерина Мизулина во время визита в город.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Берлизов
Коммунисты партбилетов не рвали и Верховный Совет из танковых орудий не расстреливали.
Ответить
20 мин.
Владимир Петров
И рвали, и в войну закапывали... Партия и её питомцы, носители её идей, её коллективного разума всё это творили со страной, руководствуясь чудотворным учением Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина...
Ответить
12 мин.
Владимир Петров
Теперь придуркам захочется вернуть и название Ленинград. Жду восторгов.
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх