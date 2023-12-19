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Закон, порядок, государство

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Сотрудники транспортной полиции Челябинска обеспечили общественный порядок во время прибытия Поезда Деда Мороза

Сотрудники транспортной полиции Челябинска обеспечили общественный порядок во время прибытия Поезда Деда Мороза

18 декабря на железнодорожном вокзале Челябинска сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте обеспечили охрану общественного порядка и безопасность граждан во время прибытия Поезда Деда Мороза.

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