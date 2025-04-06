Депутаты Госдумы призвали «снисходительно» относиться к смене гражданства Решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию «надо воспринимать спокойно и без хейта», заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Странные игры с гражданством
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Сколько можно терпеть этих "депутатов" выражающих вражеские идеи
Ответить
13 час.
Юрий анин
Так выходит что просрали СССР теперь просрем Россию! Хороши либелизаторы!
Ответить
12 час.
Одиссей
Ну, с Кафельникова и Губерниева спрос невелик, а вот депутатки... Как там Шнур пел: "Выборы-выборы, депутаты -...."?. И правильно о них высказался Бастрыкин!!! Стоит только добавить афоризм от Лаврова: ДБ-БД.О чем вообще думают эти представители ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ власти??!?! ВЛАСТИ!! Вместо того, чтобы поддерживать, развивать и укреплять патриотизм - они его обесценивают! А ведь то, что можно ОДНИМ, можно и ВСЕМ! И за что, получается, воюют наши солдаты??? Тут ,как говорится, "или крестик снимите, или трусы наденьте"! Если правы солдаты (а они правы!!), то кто тогда эти депутатки?!?!?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии