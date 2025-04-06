Странные игры с гражданством

Одиссей

Ну, с Кафельникова и Губерниева спрос невелик, а вот депутатки... Как там Шнур пел: "Выборы-выборы, депутаты -...."?. И правильно о них высказался Бастрыкин!!! Стоит только добавить афоризм от Лаврова: ДБ-БД.О чем вообще думают эти представители ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ власти??!?! ВЛАСТИ!! Вместо того, чтобы поддерживать, развивать и укреплять патриотизм - они его обесценивают! А ведь то, что можно ОДНИМ, можно и ВСЕМ! И за что, получается, воюют наши солдаты??? Тут ,как говорится, "или крестик снимите, или трусы наденьте"! Если правы солдаты (а они правы!!), то кто тогда эти депутатки?!?!?