СССР-Россия
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СССР-Россия

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Странные игры с гражданством

Странные игры с гражданством

Депутаты Госдумы призвали «снисходительно» относиться к смене гражданства    Решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию «надо воспринимать спокойно и без хейта», заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Сколько можно терпеть этих &quot;депутатов&quot; выражающих вражеские идеи
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13 час.
Юрий анин
Так выходит что просрали СССР теперь просрем Россию! Хороши либелизаторы!
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12 час.
Одиссей
Ну, с Кафельникова и Губерниева спрос невелик, а вот депутатки... Как там Шнур пел: &quot;Выборы-выборы, депутаты -....&quot;?.  И правильно о них высказался Бастрыкин!!! Стоит только добавить афоризм от Лаврова: ДБ-БД.О чем вообще думают эти представители ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ власти??!?! ВЛАСТИ!!   Вместо того, чтобы поддерживать, развивать и укреплять патриотизм - они его обесценивают! А ведь то, что можно ОДНИМ, можно и ВСЕМ! И за что, получается, воюют наши солдаты???  Тут ,как говорится, &quot;или крестик снимите, или трусы наденьте&quot;!   Если правы солдаты (а они правы!!), то кто тогда эти депутатки?!?!?
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12 час.
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