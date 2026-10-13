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Царьград

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«Ласточки» в Самарской области перевезли 1,5 млн пассажиров за 9 месяцев

«Ласточки» в Самарской области перевезли 1,5 млн пассажиров за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года пассажиропоток на скоростных электропоездах «Ласточка» в Самарской области увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,5 млн поездок.

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