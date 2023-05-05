Бобровский – 1-я звезда матча с «Торонто»: 34 сэйва из 36, 5-я подряд победа в плей-офф

Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36 во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (3:2, 2-0) и был признан первой звездой.
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