Полиция задержала в Ступино 61-летнюю москвичку, выполнявшую роль курьера в схеме телефонных аферистов, жертвой которой стала 67-летняя местная жительница, отдавшая мошенникам более 1,5 миллиона рублей.
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