Риттер ответил Клинтон: Провал политики США – заслуга не Путина

Американский аналитик объяснил причины политического раскола в Штатах.Бывший разведчик корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер ответил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон на обвинения ею Путина в политическом расколе в американской политике.
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