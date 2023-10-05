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Риттер ответил Клинтон: Провал политики США – заслуга не Путина

Риттер ответил Клинтон: Провал политики США – заслуга не Путина

Американский аналитик объяснил причины политического раскола в Штатах.Бывший разведчик корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер ответил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон на обвинения ею Путина в политическом расколе в американской политике.

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