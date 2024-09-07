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Алаудинов оценил положение ВСУ под Курском словами «приходится очень несладко»

Алаудинов оценил положение ВСУ под Курском словами «приходится очень несладко»

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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