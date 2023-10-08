Что можно и нельзя делать 8 октября в День преставления преподобного Сергия Радонежского и народный праздник Сергей Капустник Алёна Юрьева8 октября – это особый день в России, когда одновременно отмечают День преставления преподобного Сергия Радонежского и народный праздник Сергей Капустник.