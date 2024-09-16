В Барнауле пройдет выставка картин с едой и застольями из собрания питерского музея

На произведениях искусства продемонстрированы богатые купеческие и дворянские трапезы и скромные крестьянские обеды В Государственном художественном музее Алтайского края 19 сентября открывается выставочный проект "Приглашение к обеду" из собрания Государственного Русского музея (г.