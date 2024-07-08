UMICH: планета в созвездии Кита может обладать океаном температурой 20°C

Американские астрономы из Мичиганского университета (UMICH) с помощью космического телескопа "Джейм Уэбб" обнаружили экзопланету LHS 1140 b, которая, по всей видимости обладает огромным океаном жидкой воды.
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