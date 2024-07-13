В Мангистауской области спасли девушку и ребёнка

Купальщиков унесло в море, передает inAktau.kz со ссылкой на МЧС РК. Сегодня в Каракиянском районе при патрулировании побережья Каспийского моря спасателями МЧС спасены и доставлены на берег девушка 2003 г.
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