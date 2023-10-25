Председатель СК России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев сделали несколько важных заявлений по поводу роста преступности среди мигрантов.
Бастрыкин и Колокольцев про мигрантов
Комментарии
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IK
Irina Kislitsina
Поцокали, посетовали, пальчиком пригрозили.... всё на публику
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3 д.
Silver Kont
Когда будет введён конкретный визовый режим, без завоза самок и выблядков черножопых; когда их будут жестоко пиZдить при задержании без оказания медицинской помощи в дальнейшем - тогда ещё что-то сдвинется с нуля, а так- просто подача в информационное пространство...
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3 д.
Alex Nемо
Причём вне зависимости от профессиональной "ценности" для компании его пригласившей. Вы также забыли что там работодатель несёт финансовую ответственность в случае не выезда бывшего контрактника по окончании контракта. Причём очень даже серьёзную!
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3 д.
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