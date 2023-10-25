Бастрыкин и Колокольцев про мигрантов

Silver Kont

Когда будет введён конкретный визовый режим, без завоза самок и выблядков черножопых; когда их будут жестоко пиZдить при задержании без оказания медицинской помощи в дальнейшем - тогда ещё что-то сдвинется с нуля, а так- просто подача в информационное пространство...