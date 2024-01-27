Рекламу используют для слежки. Вскрыта грандиозная сеть

Расследование обнаружило масштабную сеть слежения в популярных приложениях, связанных с рекламной индустриейНедавнее расследование 404 Media выявило разветвленную глобальную сеть слежения в рекламной индустрии, в которую вовлечены сотни тысяч популярных приложений.
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