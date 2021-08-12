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Экономист Дмитрий Белоусов объяснил рост цен на бензин в России

Экономист Дмитрий Белоусов объяснил рост цен на бензин в России

Рост цен на бензин в России удалось приостановить, кроме регионов Дальнего Востока. Цены на автомобильное топливо ранее превысили исторический максимум.

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Алексей Сгибнев
Бизнесменам все мало.
Борис Осипов
Жадность фраера сгубила...
Юрий Семенов
Проще, ненасытные твари заправляют российской экономикой, если ее можно так назвать. А попросту, кормушкой...
Валерий Шаронов
нефть наша нефтеперегонные заводы наши а цены забугорья определяют внутренние. и никто не подумает что энергоносители (снижение цен на них ) дали бы мощнейший стимул развитию государства и уровню жизни людей.

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