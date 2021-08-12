Экономист Дмитрий Белоусов объяснил рост цен на бензин в России

Рост цен на бензин в России удалось приостановить, кроме регионов Дальнего Востока. Цены на автомобильное топливо ранее превысили исторический максимум.
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