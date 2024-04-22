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Новосельцев заявил, что его не удивило увольнение Абаскаля из "Спартака"

Новосельцев заявил, что его не удивило увольнение Абаскаля из "Спартака"

Бывший футболист "Зенита", "Ростова" и сборной России Иван Новосельцев в интервью "Газете.Ru" заявил, что его не удивила отставка Гильермо Абаскаля из московского "Спартака", поскольку под его руководством клуб не смог включиться в борьбу за медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

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