Новосельцев заявил, что его не удивило увольнение Абаскаля из "Спартака"

Бывший футболист "Зенита", "Ростова" и сборной России Иван Новосельцев в интервью "Газете.Ru" заявил, что его не удивила отставка Гильермо Абаскаля из московского "Спартака", поскольку под его руководством клуб не смог включиться в борьбу за медали Российской премьер-лиги (РПЛ).