Ученые выяснили, как формируется репутация

Многие часто принимают решения о сотрудничестве, опираясь на различные характеристики, и один из ключевых моментов, как показывают последние исследования — это сходство речи потенциального партнера с нашей.
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