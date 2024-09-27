Ученые выяснили, как формируется репутация

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Многие часто принимают решения о сотрудничестве, опираясь на различные характеристики, и один из ключевых моментов, как показывают последние исследования — это сходство речи потенциального партнера с нашей.

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