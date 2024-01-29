В Санкт-Петербурге в жилом доме полицией ликвидирован нелегальный игорный клуб

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со следственными органами полиции Красногвардейского района в ходе отработки оперативной информации в квартире было обнаружено незаконное игорное заведение.
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