На Смоленщине установят памятник погибшим в Афганистане землякам

Свеча памяти воинам Афгана совсем скоро загорится в Сафоновском районе. Монумент возводят в рамках партпроекта «Историческая память» по инициативе Секретаря реготделения «Единой России», председателя облдумы Игоря Ляхова.
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