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«Я играл дерьмово в 1-м тайме. Когда увидел, что Мареска хочет меня заменить, мне это не понравилось». Шерки после дубля «Кристал Пэлас»

Райан Шерки ярко прокомментировал свое выступление в матче с « Кристал Пэлас » (4:1), в котором он отметился дублем.

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