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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Локомотив» может угодить в плоский штопор и лететь в сторону первого дивизиона – не хотелось бы этого. Игроков продают – надо покупать взамен»

Комментатор и ведущий « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев допустил вылет « Локомотива » из РПЛ, если руководству не удастся исправить текущую ситуацию.

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