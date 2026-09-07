«Ак Барс» примет «Адмирал» на своем льду во втором матче сезона

Фото: ak-bars.ru Казанский «Ак Барс» на домашней «Татнефть Арене» 7 сентября 2026 года проведет второй матч регулярного чемпионата КХЛ .
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