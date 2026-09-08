Мнение: «Латвия принимает сугубо политическое решение по транзиту российского зерна», – Марина Панюжева

Эксперт-международник Российского совета по международным делам Марина Панюжева в программе «Мнение» прокомментировала намерение Литвы и Латвии ввести 300-процентные пошлины на российское зерно.
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