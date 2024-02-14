Киберполицейские задержали астраханца, подозреваемого в использовании вредоносных компьютерных программ

Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий региональной полиции при силовой поддержке бойцов специального назначения Росгвардии пресечена незаконная деятельность 48-летнего астраханца, который, обладая знаниями в сфере компьютерной информации, вносил изменения в оборудование одного из крупных российских операторов, позволяющие осуществлять просмотр 183 кодированных спутниковых телевизионных каналов цифрового телевидения без внесения абонентской платы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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