Киберполицейские задержали астраханца, подозреваемого в использовании вредоносных компьютерных программ

Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий региональной полиции при силовой поддержке бойцов специального назначения Росгвардии пресечена незаконная деятельность 48-летнего астраханца, который, обладая знаниями в сфере компьютерной информации, вносил изменения в оборудование одного из крупных российских операторов, позволяющие осуществлять просмотр 183 кодированных спутниковых телевизионных каналов цифрового телевидения без внесения абонентской платы.