Полковник запаса Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США

Военный эксперт Геннадий Алёхин поделился информацией о том, что и Российская Федерация, и Соединённые Штаты Америки имеют в своём распоряжении количество ядерного и тактического ядерного вооружения, достаточное для длительного ведения конфликта.
Военный эксперт Геннадий Алёхин поделился информацией о том, что и Российская Федерация, и Соединённые Штаты Америки имеют в своём распоряжении количество ядерного и тактического ядерного вооружения, достаточное для длительного ведения конфликта.
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