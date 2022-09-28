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Полковник запаса Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США

Полковник запаса Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США

Военный эксперт Геннадий Алёхин поделился информацией о том, что и Российская Федерация, и Соединённые Штаты Америки имеют в своём распоряжении количество ядерного и тактического ядерного вооружения, достаточное для длительного ведения конфликта.

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