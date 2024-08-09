В Болгарии формируется временное правительство с курсом на новые выборы в октябре

Президент Болгарии Румен Радев в пятницу поручил заместителю председателя Счетной палаты Горице Гранчаровой-Кожаревой сформировать временное правительство страны, которое будет работать до очередных досрочных парламентских выборов.
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