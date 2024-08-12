Денис Мантуров о помощи жителям Курской области: «Проводятся все необходимые мероприятия»

МОСКВА, 12 августа, ФедералПресс. В ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах первый зампредседателя правительства Денис Мантуров сообщил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки, оказываемых жителям Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии