Денис Мантуров о помощи жителям Курской области: «Проводятся все необходимые мероприятия»

МОСКВА, 12 августа, ФедералПресс. В ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах первый зампредседателя правительства Денис Мантуров сообщил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки, оказываемых жителям Курской области.