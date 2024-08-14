В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Россия.Горизонты — 2024». Выставка открылась 12 августа в Западном крыле здания Третьяковской галереи и стала итогом Всероссийского конкурса для представителей креативных индустрий, передает пресс-служба учреждения.
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