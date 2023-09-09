Экс‑советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен России

РИАМО - 9 сен. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен российским военным, не желая выполнять обрекающие их на смерть приказы командования, сообщает РИА Новости.