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Экс‑советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен России

Экс‑советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен России

РИАМО - 9 сен. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен российским военным, не желая выполнять обрекающие их на смерть приказы командования, сообщает РИА Новости.

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