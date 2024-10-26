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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «Честно говоря, не думал, что это возможно»

Пилот «Ред Булл» взял второе место в квалификации к Гран-при Мехико. Его первую попытку в третьем сегменте удалили за нарушение границ трассы.

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