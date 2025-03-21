Из России в Испанию экстрадирован иностранец, который находился в розыске по каналам Интерпола

«Сегодня в международном аэропорту Внуково им. А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Королевства Испания гражданина третьей страны.
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