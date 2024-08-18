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Калужские новости

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На калужской трассе погиб водитель перевернувшегося авто

На калужской трассе погиб водитель перевернувшегося авто

Накануне, 17 августа, в 20:40, на улице Кирова в поселке Бетлица Куйбышевского района автомобиль ВАЗ вылетел с трассы и перевернулсяНакануне, 17 августа, в 20:40, на улице Кирова в поселке Бетлица Куйбышевского района автомобиль ВАЗ вылетел с трассы и перевернулся.

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