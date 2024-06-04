IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона

Цена одной акции в рамках IPO разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций «ИВА» (IVA Technologies) составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона (280-300 рублей за бумагу), следует из сообщения эмитента.
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