Мария Захарова: Калифорнию от пожаров могли бы спасти русские самолёты

Дипломат рассказала о несостоявшейся сделке по продаже Бе-200.Официальный представитель Министерства иностранных дел РоссииМария Захарова заявила, что власти США могли бы использовать самолёты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров в Калифорнии.