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Автор «Журавлей» Ян Френкель знал о советской эстраде всё, но унёс чужие тайны с собой

Автор «Журавлей» Ян Френкель знал о советской эстраде всё, но унёс чужие тайны с собой

«Мне кажется порою, что солдаты…» — от одной этой строчки в горле встаёт ком. Стоит где-нибудь фоном зазвучать «Русскому полю» — и разговаривать уже не хочется.

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