Грядущий циклон "Ваня" устроит "настоящие американские горки" на Кубани — синоптики

Температура воздуха к выходным опустится с текущих +15°C практически до 0°C.В Россию пришёл циклон "Ваня" — активный вихрь, который образовался в Северной Атлантике в конце минувшей недели, а сейчас движется с большой скоростью в сторону русской равнины.