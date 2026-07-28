Прокуратура требует снести руины в Волковойно, угрожающие людям 20 лет

В Камешковском районе прокуратура инициировала разбирательство в отношении собственника недостроенного объекта в деревне Волковойно, который на протяжении более двадцати лет создает прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей.
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