Традиционная ярмарка выходного дня пройдет в Саратове 15 июня

В субботу, 15 июня, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная ярмарка выходного дня. Жители города смогут приобрести разнообразные продовольственные товары, в том числе сельскохозяйственные и продовольственно-продовольственные товары, а также продукцию садоводства по ценам производителя.