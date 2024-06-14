Традиционная ярмарка выходного дня пройдет в Саратове 15 июня

В субботу, 15 июня, на Театральной площади Саратова пройдет традиционная ярмарка выходного дня. Жители города смогут приобрести разнообразные продовольственные товары, в том числе сельскохозяйственные и продовольственно-продовольственные товары, а также продукцию садоводства по ценам производителя.
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