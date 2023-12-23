Самолет «Челябинск – Сочи» не смог приземлиться в порту назначения

Авиарейс из Челябинска в Сочи перенаправили в аэропорт Ставрополя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно, вылетевшее рано утром из столицы Южного Урала, не смогло приземлиться в аэропорту назначения из-за неблагоприятных метеоусловий.
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