Самолет «Челябинск – Сочи» не смог приземлиться в порту назначения

Авиарейс из Челябинска в Сочи перенаправили в аэропорт Ставрополя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно, вылетевшее рано утром из столицы Южного Урала, не смогло приземлиться в аэропорту назначения из-за неблагоприятных метеоусловий.