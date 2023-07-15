США и Япония более года работают над планом действий на случай вооруженного конфликта, если Китай попытается захватить Тайвань, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
США вовлечет Японию в конфликт в случае войны за Тайвань
Комментарии
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Гарий Щерба
АНГЛОСАКСЫ это мировой ШАКАЛ , просто СЦАТ КИПЯТКОМ ВОЕВАТЬ с ПРОТИВНИКОМ ИМЕЮЩИМ АНАЛОГИЧНУЮ СИЛУ и ВООРУЖЕНИЯ , потому и НАТРАВЛИВАЮТ своих ШЕСТЕРОК а сами КАК ВСЕГДА СТОЯТ за СПИНОЙ ....!!!! США только в ,,Голливуде,, СИЛЬНЫ а на САМОМ ДЕЛЕ ТРУСЛИВЫЕ СЛАБАКИ , которые ТОЛЬКО и УМЕЮТ ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир , ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ ....
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