Русская весна

115 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Салов
    Читать такие сводки, прям бальзам на сердце,побольше бы таких сводок.ВСУ пытаются выби...
  • Владимир Крепкий
    Лучше экс-разведчик Скотт Риттер пусть прокоментирует зачем Байден летал на саммит НАТО на самолёте предназначенном д...Вовремя понял: в ...
  • Елизавета Белая
    Не хрен было в чужую драку ввязываться.Ирландский «Рэмбо...

США вовлечет Японию в конфликт в случае войны за Тайвань

США вовлечет Японию в конфликт в случае войны за Тайвань

США и Япония более года работают над планом действий на случай вооруженного конфликта, если Китай попытается захватить Тайвань, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
АНГЛОСАКСЫ  это мировой  ШАКАЛ ,  просто  СЦАТ  КИПЯТКОМ  ВОЕВАТЬ  с  ПРОТИВНИКОМ  ИМЕЮЩИМ  АНАЛОГИЧНУЮ СИЛУ  и  ВООРУЖЕНИЯ , потому и  НАТРАВЛИВАЮТ  своих  ШЕСТЕРОК  а сами  КАК ВСЕГДА СТОЯТ  за  СПИНОЙ  ....!!!!  США  только в ,,Голливуде,,   СИЛЬНЫ  а на  САМОМ ДЕЛЕ ТРУСЛИВЫЕ СЛАБАКИ , которые  ТОЛЬКО  и  УМЕЮТ  ШАНТАЖИРОВАТЬ  весь мир  , ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ ....
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх