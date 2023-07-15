США вовлечет Японию в конфликт в случае войны за Тайвань

Гарий Щерба

АНГЛОСАКСЫ это мировой ШАКАЛ , просто СЦАТ КИПЯТКОМ ВОЕВАТЬ с ПРОТИВНИКОМ ИМЕЮЩИМ АНАЛОГИЧНУЮ СИЛУ и ВООРУЖЕНИЯ , потому и НАТРАВЛИВАЮТ своих ШЕСТЕРОК а сами КАК ВСЕГДА СТОЯТ за СПИНОЙ ....!!!! США только в ,,Голливуде,, СИЛЬНЫ а на САМОМ ДЕЛЕ ТРУСЛИВЫЕ СЛАБАКИ , которые ТОЛЬКО и УМЕЮТ ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир , ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ ....