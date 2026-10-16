Новосибирский областной суд 16 октября отклонил апелляцию терапевта Романа Бабушина, осуждённого за гибель пациентки в Купинском районе, и оставил в силе наказание в виде полутора лет ограничения свободы с полугодовым запретом на медицинскую деятельность.