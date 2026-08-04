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«Немцы не хотели «руки марать», а бандеровцы занимались расправами»: суд признал Бандеру и Шухевича преступниками

«Немцы не хотели «руки марать», а бандеровцы занимались расправами»: суд признал Бандеру и Шухевича преступниками

Тверской районный суд города Москвы 4 августа признал Степана Бандеру, Андрея Мельника, Романа Шухевича и других активных участников украинских националистических организаций пособниками нацистской Германии в военных преступлениях на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны.

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