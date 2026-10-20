Crude oil prices extended their climb today, with Brent topping $110 per barrel again earlier in the day, and WTI back at over $100, as traders turn increasingly pessimistic about the resumption of normal oil flows out of the Persian Gulf.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым