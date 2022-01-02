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«Зимняя классика»-2022 - при «-24»… Голы Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту», у Капризова 3 очка

«Зимняя классика»-2022 - при «-24»… Голы Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту», у Капризова 3 очка

В ночь на 2 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз», который прошел в рамках «Зимней классики»-2022.

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