Передвижные ФАПы и Центр общения для пенсионеров: как меняется жизнь в Кировском районе

Не отстаёт в плане развития от других крымских муниципалитетов и Кировский район. За последние годы здесь организовали передвижные ФАПы, один из музеев оборудовали мультимедийным концертным залом, а для пенсионеров открыли Центр общения.
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