Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, признанный лучший вратарь XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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