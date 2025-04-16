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Сэкономить не получится: набор пасхальных угощений подорожал за год на 10%

Сэкономить не получится: набор пасхальных угощений подорожал за год на 10%

Пасхальные угощения обойдутся россиянам на 10% дороже, чем год назад. Как пишут «Известия», традиционный набор продуктов из кулича, десятка яиц, красителей и творожной пасхи сейчас стоит примерно 1 100 рублей.

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