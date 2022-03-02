Лука Дончич мощно добавил сверху через Дуайта Ховарда

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич исполнил мощный данк, добавив сверху через центрового «Лейкерс» Дуайта Ховарда после промаха Спенсера Динуидди из-за трехочковой дуги.

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