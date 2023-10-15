МИД России: Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос

Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове резко вырос. Как сказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров, его вероятность выросла в связи с тем, что США стягивают свой стратегический потенциал в регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии