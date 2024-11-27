Клава Кока рассказала, почему роман с Александром Повериным остался в прошлом: “Я была для него как лакмусовая бумажка”

Девушка с яркой внешностью и искренней улыбкой, известная под псевдонимом Клава Кока, впервые решила откровенно рассказать о причинах расставания с Александром Повериным, своих мечтах и душевных переживаниях.
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